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Tópicos: Magazine | Cine | Animación

Junto a Bad Bunny y Bizarrap: Penélope Cruz también llega a "Toy Story 5"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz española ganadora del Oscar dará su voz a un nuevo personaje llamado "Flamenco".

Junto a Bad Bunny y Bizarrap: Penélope Cruz también llega a
 Disney

El personaje de cruz pertenece a una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

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La quinta película de la querida saga animada de "Toy Story" sigue sumando famosas voces en español de cara a su estreno, confirmando en esta ocasión la llegada de la actriz española Penélope Cruz.

La ganadora del Oscar será parte del elenco de voces como un nuevo personaje llamado "Flamenco", quien parte de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

Ahí también están los personajes a los que les ponen voz Bad Bunny ("Pizza con Anteojos") y Bizarrap ("Santa de Jardín").

Sus voces estarán presentes en las versiones en español para Latinoamérica y España de "Toy Story 5".

Además, la cadena de cines Cinemark anunció que tendrá proyecciones distendidas de la película de Pixar para personas neurodivergentes.

"Las mismas tendrán estímulos visuales y sonoros reducidos, la posibilidad para quienes lo necesiten de moverse libremente dentro de la sala durante la función y una serie de recursos anticipatorios descargables, entre otras características", detallaron en el anuncio.

La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 18 de junio, cuya banda sonora contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift.

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