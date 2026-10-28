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Jorge Olguín tras "Kalkutún": Chiloé tenía su propio reinado

Publicado: | Fuente: Cooperativa/Wikimedia
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El director de la recientemente estrenada "Kalkutún, Juicio a los Brujos", Jorge Olguín, repasó cómo ve la isla de Chiloé y su historia, a partir de la cinta que recrea los juicios por brujería que en 1879 y 1880 realizó el Estado de Chile, en un territorio marcado por mitos como "La Fiura", "El Invunche" y la Recta Provincia.

Desde Santiago "se dieron cuenta que estaban al frente no solamente de gente que estaba cometiendo asesinatos por ignorancia o por rencillas, sino era una organización casi un Estado paralelo a Chile. Entonces ahí se dieron cuenta que se encontraron con algo mucho más grande que lo que pensaban. Eso es lo más interesante, es como si Chiloé tenía su propio reinado", relató en conversación con Una Nueva Mañana.

El caso de la cofradía de la Recta Provincia no fue la brujería arquetípica del canon anglosajón, agregó Olguín, apuntando a una compleja cosmovisión ligada a la naturaleza, la medicina tradicional y una rígida estructura comunitaria.

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