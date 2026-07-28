Pablo Larraín competirá con "Mis Muertos Tristes" en el Festival de San Sebastián

Los nuevos trabajos del chileno Pablo Larraín ("Mis muertos tristes"), el británico Mike Leigh ("Tender Loving Care") y el argentino Benjamín Naishtat ("Glaxo") competirán por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, según anunció este martes la organización.

También estarán en la competición "Ce Matin-Là", de la francesa Nicole Garcia; "In my father's room", de la japonesa Maha Harada; "Growth of the Soil", del noruego Hans Petter Moland;y "What remains", de la turca Yesim Ustaoglu.

Estas siete películas se suman a los tres títulos españoles anunciados hace unos días y que también lucharán por los premios de la competición oficial: "5 minutos más", de Javier Ruiz Caldera; "El mal padre", de Roberto Bueso; y "Sants", de Mikel Gurrea.

Larraín regresa al festival español con "Mis muertos tristes", una serie que se proyectará en formato de largometraje y en cuyo reparto figuran Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Carolina Álvarez.

La historia, basada en cuatro relatos de terror de la argentina Mariana Enríquez, se centra en el personaje de "Ema", quien puede ver y escuchar a los muertos.

Es la primera vez que Larraín compite en la sección principal de San Sebastián, festival en el que ha participado varias veces en la sección Horizontes Latinos, con filmes como "Tony Manero" (2008), "Post Morten" (2010) o "El club" (2015).