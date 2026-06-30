¿El crossover definitivo? Messi llega al universo Marvel y conoce a "Spider-Man"

Un sorpresivo crossover es el que nos entregó la nueva película del trepamuros, "Spider-Man: Un Nuevo Día" ("Spider-Man: Brand New Day"), al llevar al mismísimo Lionel Messi al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

El astro argentino, quien actualmente se encuentra imponiendo marcas en el Mundial 2026, protagonizó el nuevo adelanto de la cuarta entrega cinematográfica del "Hombre-Araña" junto al actor Tom Holland.

Ambos íconos se encuentran en un local de Nueva York cuando el capitán de Argentina -quien solamente habla en español- aparece buscando a "Spider-Man" con una app rastreadora, lo cual lleva a "Peter Parker" (Holland) a ponerse rápidamente el traje para cumplir el sueño del ídolo.

"¿No le tienes miedo a las alturas?", le pregunta "Spidey" a un Messi que apenas entiende el inglés, antes de sacarlo a pasear por las alturas de la Gran Manzana.

"Spider-Man: Un Nuevo Día" se estrenará el próximo 29 de julio en cines, con la preventa ya activa en salas chilenas.