Los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem fueron este martes las estrellas más destacadas en la alfombra roja del Festival de Venecia, por la que han desfilado con motivo del estreno de su nueva película juntos, "Bunker".

Cientos de personas se congregaron a las puertas del Palacio el Cine del Lido veneciano, donde tuvo lugar el estreno, para poder ver o fotografiar a la pareja española. Ella apareció con un vestido de tirantes de un intenso rojo, con botones en la falda y una guirnalda de flores en la cintura del mismo color, mientras que su marido optó por un formal esmoquin.

Tras posar ante los fotógrafos, la pareja se desvió de la alfombra para firmar algunos autógrafos y fotografiarse con los seguidores que les aclamaban.

Anteriormente había llegado al lugar el director del estreno el realizador francés Florian Zeller, y el resto del reparto, Patrick Schwarzenegger, Paul Dano y Stephen Graham.

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