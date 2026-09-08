Con Rodri, Messi y Mbappé: Los 30 candidatos al Balón de Oro 2026
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El diario francés L'Equipe entregó este martes la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2026, premio que este año está marcado por el Mundial de Norteamérica dado que entre los nominados están Rodri, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Erling Haaland.
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