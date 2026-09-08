Mirko Jozic tuvo emotivo encuentro con el plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991
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El histórico extécnico croata Mirko Jozic, en el marco de su visita a Chile, se reunió en el Hotel Sheraton con el plantel que conquistó la mítica Copa Libertadores de 1991, un encuentro que fue organizado por el Club Social y Deportivo Colo Colo.
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