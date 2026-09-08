Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago9.6°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Mirko Jozic tuvo emotivo encuentro con el plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El histórico extécnico croata Mirko Jozic, en el marco de su visita a Chile, se reunió en el Hotel Sheraton con el plantel que conquistó la mítica Copa Libertadores de 1991, un encuentro que fue organizado por el Club Social y Deportivo Colo Colo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados