Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.3°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaíso

Gremios educacionales marcharon al Congreso contra eventual baja en Presupuesto 2027

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Dirigentes de distintos gremios vinculados a la educación -entre ellos el Colegio de Profesores- llegaron esta jornada al Congreso en Valparaíso, luego de dos días de marcha desde la Región Metropolitana contra las reducciones presupuestarias que evalúa el Gobierno de Kast.

La movilización comenzó el domingo y, durante ambas jornadas, los manifestantes recorrieron más de 70 kilómetros en rechazo a unas eventuales reducciones de fondos que, según acusaron, tendrán un fuerte impacto tanto en el área pedagógica como administrativa de la educación pública.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que arribaron al Legislativo con los "músculos agarrotados, pies con ampollas y rodillas dolidas", aunque aseguró que valió la pena por defender el derecho a la educación en Chile ante la discusión del Presupuesto 2027.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados