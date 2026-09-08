Dirigentes de distintos gremios vinculados a la educación -entre ellos el Colegio de Profesores- llegaron esta jornada al Congreso en Valparaíso, luego de dos días de marcha desde la Región Metropolitana contra las reducciones presupuestarias que evalúa el Gobierno de Kast.

La movilización comenzó el domingo y, durante ambas jornadas, los manifestantes recorrieron más de 70 kilómetros en rechazo a unas eventuales reducciones de fondos que, según acusaron, tendrán un fuerte impacto tanto en el área pedagógica como administrativa de la educación pública.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que arribaron al Legislativo con los "músculos agarrotados, pies con ampollas y rodillas dolidas", aunque aseguró que valió la pena por defender el derecho a la educación en Chile ante la discusión del Presupuesto 2027.

LEER ARTICULO COMPLETO