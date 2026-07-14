Nueva película de "El Señor de los Anillos" usará IA para rejuvenecer personajes

La nueva película de la saga de "El Señor de los Anillos", que se conocerá como "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", ha generado polémica en los últimos días al conocerse que usará inteligencia artificial (IA) de forma acotada en la producción.

Fue su director Andy Serkis, quien también volverá a interpretar a "Sméagol / Gollum" gracias a la captura de movimiento con la que hizo escuela, el encargado de anunciar que se ocupará la IA para rejuvenecer a algunos personajes.

"Se ha aplicado un poco de rejuvenecimiento a algunos personajes", aseguró en conversación con Variety sobre el uso de IA en la película, aunque aclaró que no se utilizará la IA en el desarrollo ni en la creación de escenas.

Aunque no quiso dar nombres, el largometraje tiene a Elijah Wood e Ian McKellen de regreso como "Frodo" y "Gandalf", con una historia que se desarrolla durante eventos vistos en vistos en "La Comunidad del Anillo", de 2001.

Serkis explicó que, en la trilogía original, el director "Peter (Jackson) creó MASSIVE, un programa que permitía que miles de orcos tuvieran cada uno su propia mentalidad individual. Ese es un ejemplo brillante de un uso increíble de la IA. Pero en nuestra película no estamos creando planos con IA; todos los planos se crean de forma tradicional. De hecho, una de las cosas que realmente quería hacer con esta película era recuperar todas esas grandes técnicas cinematográficas, desde las maquetas hasta las prótesis, y combinarlas, porque ese es mi estilo. Me gusta cuando se mezclan diferentes técnicas cinematográficas".

"Creo que la IA, como herramienta creativa, es valiosa siempre y cuando no se utilice de forma abusiva y no cause daño a nadie, ni sea difamatoria, ni difunda información falsa", declaró el actor y cineasta, recalcando que "somos los padres de la IA, y tenemos que ser buenos padres y educarla bien. Y si la educamos bien, podrá ayudarnos en muchos ámbitos".

Desde Warner Bros. confirmaron este martes que el rodaje de "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ya está en marcha en Nueva Zelanda, con un estreno programado en cines para diciembre del 2027.