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Olivia Wilde llega a Chile con su nueva película "La Invitación"

Publicado: | Fuente: Diamond Films
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"La Invitación" ("The Invite"), la nueva película dirigida y protagonizada por Olivia Wilde, confirmó su estreno en salas de Chile para el próximo 2 de julio, de forma exclusiva en los complejos de Cinépolis. En esta cinta, la directora estadounidense lidera un elenco de lujo que completan el ganador del Globo de Oro Seth Rogen, y los ganadores del Oscar Edward Norton y Penélope Cruz. Basada en la obra teatral "Los vecinos de arriba", del dramaturgo español Cesc Gay, se centra en una pareja en crisis (Wilde y Rogen) que oficia como anfitriona de una pareja de vecinos, cuya presencia desencadena una serie de revelaciones inesperadas.

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