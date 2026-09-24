Primer vistazo a Elijah Wood como "Frodo" en nueva película de "El Señor de los Anillos"

Elijah Wood está de vuelta en La Comarca en el primer vistazo al regreso de "Frodo" en la nueva película de "El Señor de los Anillos", que se conocerá como "The Hunt for Gollum".

"El otoño ha llegado a La Comarca… acompáñanos mientras cambian las estaciones", escribió la cuenta oficial en Instagram de la saga cinematográfica inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien, compartiendo imágenes del rodaje de la próxima entrega.

Ahí se puede observar a "Frodo" de espaldas, mientras se encuentra abriendo la puerta del hogar de "Bilbo".

Las postales también muestran en acción a su director Andy Serkis, quien también volverá a interpretar a "Sméagol / Gollum" gracias a la captura de movimiento con la que hizo escuela, además de varios de los actores que pueblan Hobbiton.

La historia se desarrolla entre los eventos del cumpleaños de "Bilbo" y los sucesos en las Minas de Moria. (Foto: New Line)

Wood no es el único actor de la saga que vuelve en "The Hunt of Gollum", sumándose también Ian McKellen como "Gandalf" en una historia que se desarrolla durante eventos vistos en vistos en "La Comunidad del Anillo", de 2001.

El rodaje sigue en marcha en Nueva Zelanda, con un estreno programado en cines para diciembre del 2027.