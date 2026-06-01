Revelan primer vistazo a la armadura de "Lex Luthor" en la nueva película de "Superman"

El cineasta James Gunn reveló este lunes el primer vistazo a la emblemática armadura del villano "Lex Luthor", interpretado por Nicholas Hoult en el Universo DC (DCU), que debutará en la gran pantalla en la nueva película de la saga de "Superman".

"Man of Tomorrow" ("El Hombre del Mañana"), que llegará a los cines el 9 de julio de 2027, tendrá al Hombre de Acero, encarnado por David Corenswet, formando una inesperada alianza con su jurado enemigo para enfrentar a una amenaza que viene desde el espacio exterior, la brillante y maligna criatura alienígena "Brainiac" (Lars Eidinger).

La icónica armadura de combate de color verde y morado de "Luthor" debutó oficialmente en las páginas de Action Comics #544, en 1983, siendo un traje de batalla que le permite pelear cara a cara con metahumanos, incluyendo "Superman", entregándole enorme fuerza y durabilidad, además de permitirle volar.

Será la primera vez que la armadura aparezca en la acción real, con el DCU abrazando aún más elementos de los cómics sin preocuparse del realismo.

Antes de "Man of Tomorrow", el DCU continúa expandiéndose en la gran pantalla con "Supergirl", protagonizada por Milly Alcock, que llega el próximo 25 de junio; y con el horror del legendario cambiaformas "Clayface", que será interpretado por Tom Rhys Harries bajo la dirección de James Watkins ("Speak no Evil"), que aterriza en cines en septiembre.