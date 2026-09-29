Tom Cruise celebra "Digger", su primer trabajo con Iñárritu: "Nunca he visto una película así"

Tom Cruise ha dicho en múltiples ocasiones que en su carrera no ha existido nada parecido a su rol en "Digger", donde da vida a un extravagante y megalomaníaco magnate petrolero al centro de una catástrofe climática, y ahora solo tiene palabras de agradecimiento para el cineasta que provocó todo esto: Alejandro González Inárritu.

"Nunca en mi vida he leído nada parecido, nunca he visto una película así", aseguró Cruise en un encuentro con la prensa donde participó Cooperativa.

Sentado junto al cineasta mexicano de "Amores Perros" (2000), que vuelve a rodar en inglés tras "Revenant: El Renacido" de 2015), el actor celebró "su forma de diseñar la estructura para poder contar la historia tal y como él quería contarla, este personaje… Nunca había leído un personaje así, y muy pocos han tenido el privilegio de poder interpretar a un personaje como este en el cine. No he visto un personaje como este en el cine".

Mirando a Iñárritu, Cruise le pregunta sonriente "¿cómo se te ocurren estas cosas?", destacando que el resultado "es precioso, es profundo. Poder crear un personaje así es algo increíble. Gracias, Alejandro".

Lejos de los héroes de acción como su "Ethan Hunt" de "Misión Imposible", Cruise se muestra irreconocible, envejecido gracias al maquillaje con prostéticos y con sobrepeso, y cuenta con momentos en los que explota al máximo su horizonte actoral, incluyendo un extenso e intenso monólogo en una escena clave de la historia, donde nada es lo que parece.

"Alejandro, no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho", dijo Cruise celebrando al mexicano. (Foto: Warner Bros. Latinoamérica)

"El guion, poder hacer un monólogo de diez minutos, encontrar un personaje así... se trata simplemente de dar con el acento adecuado. No es solo un acento cualquiera, hay que encontrar uno que transmita el humor, el drama y el ritmo, para que resulte interesante y divertido interpretarlo", explicó el intérprete nominado al Oscar por "Magnolia".

Más aún en una película rodeada de secretismo y con una trama hecha para ser descubierta en cine, con una clara intención de incomodar al espectador.

"Fue muy divertido poner a prueba todas esas habilidades y tener la oportunidad de aprender otras nuevas y desarrollarlas", señaló, recuperando la voz de "Digger Rockwell" para enfatizar aquel punto.

"Un espejo para que reflexionemos con un gran sentido del humor"

Otro aspecto celebrado por Cruise fue el diseño de producción, con sets llenos de "detalles, capas, todo práctico, todo hecho a mano" y la paleta de colores que transmite las sensaciones de cada escena, lo que provocaba que él mismo pidiera al equipo tomarse una pausa antes de grabar una escena para poder admirar el trabajo artístico hecho por humanos.

"Admiro mucho las habilidades artísticas y culturales de las personas, y creo que eso se refleja en la cultura en la que él (Iñárritu) se crió; además, no se trata solo de lo que proviene de ahí, sino de su comprensión de muchas culturas diferentes y de la humanidad en general, y de cómo nos pone un espejo para que reflexionemos con un gran sentido del humor, sin que me parezca acusatorio. Está reflejando a toda la humanidad de esta manera", reflexionó el actor, que busca la nominación al Oscar con esta interpretación.

Por eso, solo le queda agradecer a quien lo hizo posible: "Alejandro, no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho. De verdad, tengo que decirlo, es impresionante".

"Digger" se estrena este jueves 1 de octubre en cines.