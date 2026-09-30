Mafalda Inmersiva, una muestra que invita a caminar por el universo creado por Quino y encontrarse con sus personajes y escenarios, se estrena este miércoles en Buenos Aires, primera parada de una propuesta que prevé llegar luego a distintos puntos de Europa y Latinoamérica.

Las viñetas de Quino cobran volumen a lo largo de 1.300 metros cuadrados en el Centro Cultural Recoleta, donde el visitante puede adentrarse en escenas y situaciones conocidas de Mafalda mediante recursos que van desde la escenografía hasta la realidad virtual.

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