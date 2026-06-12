Actriz de "One Piece" llegará a Chile para la Comic Con

Lera Abova, reconocida por interpretar a "Nico Robin / Miss All Sunday" en el live-action de "One Piece", encabeza los anuncios de los nuevos invitados internacionales que llegarán a nuestro país para la Comic Con Chile 2026.

La actriz rusa debutó en la adaptación del manga de Eiichiro Oda con la segunda temporada, ganándose el cariño de los fanáticos como la mano derecha del despiadado "Sir Crocodile" (Joe Manganiello), el sindicato criminal que ha sido una constante amenaza para los piratas de la tripulación de los Sombrero de Paja.

Su primera visita a Chile permitirá a los seguidores conocer detalles de lo que será la tercera temporada de la serie de Netflix, que en 2027 desatará "La Batalla de Alabasta".

Además, el evento chileno confirmó el regreso a nuestro país de una de las figuras más influyentes del mundo del cosplay, Yaya Han, quien también ejercerá como jurado del Torneo Cosplay.

La convención de cultura pop también contará con la visita de Christofer Sundberg, fundador de Avalanche Studios y creador del videojuego "Just Cause", quien llegará por primera vez a Chile con motivo del lanzamiento de su nuevo juego, "Samson", con su actual estudio Liquid Swords.

Estos tres invitados se suman a los ya anunciados Frankie Muniz, reconocido por protagonizar la serie "Malcolm in the Middle", y Carlos Villagrán, recordado por su papel de "Quico" en "El Chavo del 8".

La Comic Con Chile 2026 se realizará entre el 3 y 5 de julio en el centro de eventos Espacio Riesco.