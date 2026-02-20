Así fue el comentado paso de Inna Moll por la Gala de Viña 2026
Publicado:
La ex Miss Universo Chile, Inna Moll, deslumbró durante su paso por la alfombra roja de la Gala de Viña con un vestido blanco que incluía una cola de 2 metros de largo.
