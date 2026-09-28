Suspenden la cuestionada fiesta electrónica en el desierto florido

La polémica fiesta electrónica promocionada como el "Festival Oficial del Desierto Florido" fue suspendida, con sus organizadores apuntando a "errores comunicacionales" que llevaron al cuestionamiento público del evento.

Samsara, organizado por Samsara Events, estaba agendado para el próximo 10 de octubre, extendiéndose por 12 horas en Chehueque, Vallenar, pero su realización se llenó de críticas por su desarrollo en un entorno protegido y por no contar con los permisos de las autoridades regionales.

Mediante una actualización en su cuenta de Instagram, la producción confirmó este lunes que "la fecha anunciada queda suspendida", a la espera de ser reprogramado "únicamente cuando se haya aclarado todo y se cuente con las autorizaciones, medidas de seguridad y protección ambiental correspondientes".

En un extenso comunicado en la red sociales, los organizadores aclararon que Samsara "nunca se presentó como una fiesta sobre el desierto florido", sino que "fue pensada como una experiencia cultural y musical para proyectar Atacama internacionalmente mediante artistas, y transmisiones vía streaming".

"La idea siempre fue celebrar el desierto florido, no realizar un festival sobre él", señalaron, insistiendo en que "fue presentada como una experiencia de 12 horas, no como 12 horas de fiesta".

"Samsara fue proyectado dentro de un recinto privado, y delimitado en Chehueque, lugar que corresponde a un recinto acondicionado para recibir público, en el cual ya se han desarrollado dos versiones de la Fiesta del Pisco con más de 5.000 asistentes.

El evento no se realizará sobre las flores ni en terrenos administrados, protegidos o relacionados con Conaf. Chehueque no es un área protegida por Conaf, es un sector industrial donde operan parques solares, la gran minería y desarrollos inmobiliarios destinados a parcelas de agrado", señalaron.

Además, explicaron que el afiche promocional que incluía los logos de Sernatur, la Municipalidad de Vallenar y el Gobierno Regional de Atacama como colaboradores se publicó por descuido en sus redes sociales. "La difusión anticipada de aquella pieza fue un error comunicacional y como productora, asumimos la responsabilidad correspondiente", sostuvo.

De cara a la realización del evento en una fecha posterior, la producción recalcó que quieren que "el proyecto sea evaluado con antecedentes comprobables, no sobre interpretaciones o especulaciones".