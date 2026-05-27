El popular grupo surcoreano BTS sorprendió a sus seguidores al publicar un video del detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional en México, donde los integrantes se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de la promoción de su gira mundial "ARIRANG". Al encuentro en la sede del Ejecutivo asistió RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

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