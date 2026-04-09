Icónica guitarra de Elvis Presley sale a remate en Nueva York
Con un valor estimado entre uno y dos millones de dólares, la guitarra Hagstrom color rojo cereza de Elvis Presley es el principal ítem del remate "Rock & Pop" que realizará entre el 13 y 20 de abril la casa Sotheby's en Nueva York. El instrumento fue el que el cantante usó en el concierto de 1968 que marcó su regreso a los escenarios tras siete años dedicado al cine.
Además, también se subastarán una guitarra acústica firmada por Noel Gallagher, de Oasis, usada en la grabación del disco "(What's the Story) Morning Glory?"; una biblia firmada por el propio Presley; y un tom de batería de Keith Moon, de The Who.
