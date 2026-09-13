Incombustibles frente al desánimo, cientos de admiradores se suceden cada día ante el hotel de lujo en el que se aloja la cantante canadiense Céline Dion desde finales de agosto en París, con la esperanza de verla salir o entrar, saludarla y expresarle la pasión por su música: "Céline, te queremos", gritan.

Y también le cantan, como este domingo, en el que Marie, una francesa de origen armenio en la treintena, se afana por animar a los otros fans apostados tras las vallas que circunvalan el hotel Royal Monceau, a dos pasos del Arco del Triunfo, a que la acompañen en sus interpretaciones a todo pulmón de "Pour que tu m'aimes encore" o "All by Myself".

Todo por intentar que Céline Dion haga acto de presencia, aunque sea solo asomándose por una de las ventanas del famoso palace de la exclusiva avenida Hoche, en el octavo distrito de París.

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