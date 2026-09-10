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Esta es la formación de Colo Colo para enfrentar a Deportes Concepción el domingo en el Estadio Monumental, desde las 17:30 horas (20:30 GMT), en la fecha 23 de la Liga de Primera.
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