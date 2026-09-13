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El festejo de Kimi Antonelli como ganador del GP de España en Madrid

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) superó a Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) para llevarse el Gran Premio de España en Madrid, ratificando nuevamente su sólido liderato en el Mundial de pilotos.

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