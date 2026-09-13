Presidente Kast participó en su primer Te Deum evangélico
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Presidente Kast participó en su primer Te Deum evangélico
Este domingo se realizó el Servicio Nacional de Acción de Gracias, conocido como Te Deum Evangélico, con la participación del Presidente José Antonio Kast y representantes de distintas iglesias evangélicas.
Hasta la ceremonia llegaron también los ministros Martín Arrau, Iván Poduje y Judith Marín, junto a Ximena Osandón e Iván Moreira, vicepresidentes de la Cámara y el Senado, además de subsecretarios, altos mandos de las Fuerzas Armadas y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
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