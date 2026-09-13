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Presidente Kast participó en su primer Te Deum evangélico

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Este domingo se realizó el Servicio Nacional de Acción de Gracias, conocido como Te Deum Evangélico, con la participación del Presidente José Antonio Kast y representantes de distintas iglesias evangélicas.

Hasta la ceremonia llegaron también los ministros Martín Arrau, Iván Poduje y Judith Marín, junto a Ximena Osandón e Iván Moreira, vicepresidentes de la Cámara y el Senado, además de subsecretarios, altos mandos de las Fuerzas Armadas y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

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