El grupo Inti Illimani está embarcado en la gira "Camino a los 60 años", con motivo de su sexagésimo aniversario, que conmemorará en 2027, y en ese marco ofrecerá tres conciertos -los días 26, 27 y 28 de diciembre- en el Teatro Nescafé de Santiago.

En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa, su líder Jorge Coulón apuntó a cómo este tipo de escenarios también dan cuenta de la apuesta del Inti, por ser auténtico y consecuente con lo que esperan de la música: "Nos gusta el formato, la comodidad de un teatro, la calidad del sonido...".

Coulón ahondó en que la evolución de la banda, sin perder las raíces, tiene que ver con la premisa de "no traicionarse a sí mismo", pero manteniendo la creatividad a tope, porque "no queremos ser un museo de nosotros mismos".

