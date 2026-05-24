Huachipato quedó rezagado de la cima tras su derrota con Deportes Concepción
Publicado:
Fotos Destacadas
Peñalolén estrenó murales artísticos en los accesos al Metro Grecia
Niebla y rascacielos: la increíble postal del Titanium y el Costanera
"Schotti", el androide que vende materiales de construcción
Fotos Recientes
Huachipato quedó rezagado de la cima tras su derrota con Deportes Concepción
La formación de Colo Colo para afrontar el clásico ante la UC
La formación de Universidad Católica para recibir a Colo Colo en el Claro Arena
Huachipato tropezó por 2-0 en su visita a Deportes Concepción en la fecha 13 de la Liga de Primera y perdió terreno importante en el podio del torneo, quedando estancado a cinco puntos de un líder Colo Colo que todavía debe enfrentar a Universidad Católica.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados