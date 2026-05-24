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Huachipato quedó rezagado de la cima tras su derrota con Deportes Concepción

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Huachipato tropezó por 2-0 en su visita a Deportes Concepción en la fecha 13 de la Liga de Primera y perdió terreno importante en el podio del torneo, quedando estancado a cinco puntos de un líder Colo Colo que todavía debe enfrentar a Universidad Católica.

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