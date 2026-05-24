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Deportes Limache cayó con La Serena e hiló su tercera partido sin triunfos

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Deportes Limache sumó su tercera derrota consecutiva tras caer goleados 4-1 ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la fecha 13 de la Liga de Primera. Los goles del encuentro fueron anotados por Nicolás Stefanelli, Diego Rubio y un doblete de Felipe Chamorro para los "Papayeros". Mientras que Marcos Arturia anotó el descuento para los "Tomateros".

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