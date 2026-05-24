Deportes Limache cayó con La Serena e hiló su tercera partido sin triunfos
Publicado:
Fotos Destacadas
Peñalolén estrenó murales artísticos en los accesos al Metro Grecia
Niebla y rascacielos: la increíble postal del Titanium y el Costanera
"Schotti", el androide que vende materiales de construcción
Fotos Recientes
Deportes Limache cayó con La Serena e hiló su tercera partido sin triunfos
Los Tres debutó en vivo "XCLNT" con el primero de cuatro shows
Huachipato quedó rezagado de la cima tras su derrota con Deportes Concepción
Deportes Limache sumó su tercera derrota consecutiva tras caer goleados 4-1 ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la fecha 13 de la Liga de Primera. Los goles del encuentro fueron anotados por Nicolás Stefanelli, Diego Rubio y un doblete de Felipe Chamorro para los "Papayeros". Mientras que Marcos Arturia anotó el descuento para los "Tomateros".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados