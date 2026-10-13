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Antes de la lluvia y los truenos: Así iba el montaje del escenario de BTS en Chile

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Antes de la fuerte tormenta eléctrica que afecta a la Región Metropolitana obligara a suspender los trabajos, avanzaba velozmente el montaje del escenario de los shows de BTS en el Estadio Nacional, fijados para este miércoles 13, viernes 16 y sábado 17 de octubre.

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