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ARMY comienza a repletar el Estadio Nacional a la espera de BTS

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ARMY, como se conoce a la fanaticada de BTS, comenzó a repletar el Estadio Nacional a la espera del primero de los tres shows que el septeto surcoreano dará en Chile.

Desde muy temprano este miércoles, fanáticas llenaron los accesos al coliseo ñuñoíno y también intercambiaron y regalaron "freebies", obsequios detallados y personalizados que los seguidores crean para otros fans en eventos como el de esta semana en Ñuñoa.

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