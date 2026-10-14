ARMY comienza a repletar el Estadio Nacional a la espera de BTS
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ARMY, como se conoce a la fanaticada de BTS, comenzó a repletar el Estadio Nacional a la espera del primero de los tres shows que el septeto surcoreano dará en Chile.
Desde muy temprano este miércoles, fanáticas llenaron los accesos al coliseo ñuñoíno y también intercambiaron y regalaron "freebies", obsequios detallados y personalizados que los seguidores crean para otros fans en eventos como el de esta semana en Ñuñoa.
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