Sin mayor contacto, Jesse y Joy realizaron primer show tras días de tensión

Después de informar su separación, aclaraciones en redes sociales y hasta el anuncio de un nuevo proyecto, los hermanos Jesse y Joy se presentaron la noche del jueves en Santa Cruz, Bolivia, con una distante puesta en escena y una evidente tensión entre ambos.

A través de sus redes sociales, y luego de asegurar que necesitaba tomarse un tiempo para su familia y su salud mental, Jesse Huerta presentó a su nueva banda llamada Jesse and the Supernovas, anuncio que se llenó de cientos de críticas al artista mexicano.

Mientras que Joy confirmó el proyecto musical continuará, manteniéndose al frente de esta nueva etapa de Jesse y Joy sin su hermano.

"No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes", expresó la artista.

Pese a su anuncio de separación, Jesse y Joy tiene varios compromisos agendados para los próximos meses, incluyendo dos actuaciones en Chile los próximos 29 y 30 de septiembre en el Santander Arena.