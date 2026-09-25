Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.6°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Sin mayor contacto, Jesse y Joy realizaron primer show tras días de tensión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los hermanos se presentaron en Bolivia con una distante puesta en escena y una evidente tensión entre ambos.

Sin mayor contacto, Jesse y Joy realizaron primer show tras días de tensión
 TikTok @xtage_

Pese a su anuncio de separación, Jesse y Joy tiene varios compromisos agendados para los próximos meses.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Después de informar su separación, aclaraciones en redes sociales y hasta el anuncio de un nuevo proyecto, los hermanos Jesse y Joy se presentaron la noche del jueves en Santa Cruz, Bolivia, con una distante puesta en escena y una evidente tensión entre ambos.

A través de sus redes sociales, y luego de asegurar que necesitaba tomarse un tiempo para su familia y su salud mental, Jesse Huerta presentó a su nueva banda llamada Jesse and the Supernovas, anuncio que se llenó de cientos de críticas al artista mexicano.

Mientras que Joy confirmó el proyecto musical continuará, manteniéndose al frente de esta nueva etapa de Jesse y Joy sin su hermano.

"No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes", expresó la artista.

Pese a su anuncio de separación, Jesse y Joy tiene varios compromisos agendados para los próximos meses, incluyendo dos actuaciones en Chile los próximos 29 y 30 de septiembre en el Santander Arena.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada