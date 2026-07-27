Abren investigación contra Naya Fácil por manejar su Cybertruck a más de 210 km/h

La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó que inició una investigación penal de oficio contra la influencer Naya Fácil por el delito de conducción temeraria, tras el polémico video de la figura de redes sociales manejando su lujoso a Tesla Cybertruck a 211 kilómetros por hora en carretera, cuando el límite es de 120 km/h en Chile.

El registro, que compartió Nayadeth Neculhueque -nombre real de Naya Fácil- en sus Stories de Instagram, muestra a la figura de internet adelantando a otros vehículos en la carretera y llegando a alcanzar los 211 kilómetros por hora, como se deja ver en la propia pantalla del vehículo, siendo celebrada por los otros pasajeros que la acompañaban en el viaje.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales con amplios cuestionamientos contra la creadora de contenido por su irresponsable actuar en carretera, especialmente luego de haber protagonizado un choque al salir de su casa en la comuna de La Reina con el mismo "Nayatruck".

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Sur, explicó que la investigación se abrió a partir de la publicación "de diversos videos e imágenes en redes sociales" que dan cuenta de la conducción a "velocidad temeraria" en el sector sur de la Región Metropolitana.

"Las diligencias investigativas de este caso fueron encomendadas a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 38a Comisaría de Puente Alto, quienes ya se encuentran realizando diligencias para poder esclarecer este hecho", detalló.

Naya Fácil también ha sido el foco de múltiples denuncias por manejar usando el celular, con la propia ONG No Chat cuestionando que la figura pública contribuya a legitimar "conductas de alto riesgo", llegando al punto de declarar "que 'es adicta al celular y que seguirá usándolo, porque todo se soluciona con plata y abogados'".