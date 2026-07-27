"¿Alguna otra cosita?": Emilia Dides reaparece en redes tras cirugía de urgencia

Emilia Dides reapareció en redes sociales luego de ser operada de emergencia, motivo por el que se ausentó en la semifinal de Miss Universo Chile.

Fue la pareja de la cantante, Sammis Reyes, quien reveló que debió ser intervenida quirúrgicamente tras llegar a urgencias la mañana del domingo.

Si bien, el exjugador de fútbol americano evitó revelar el diagnóstico de la exMiss Chile, aseguró que "la Emi salió bien de la operación. Está bien, tranquila y reposando hasta nuevo aviso".

Emilia Dides revela detalles de su operación

Ahora bien, mediante su cuenta de Instagram, la ganadora de Rojo actualizó su estado de salud, detallando que fue a pabellón por una apendicitis aguda.

"Me operaron ayer de urgencia porque tenía apendicitis aguda, y en el transcurso de la operación se dieron cuenta que tenía una hernia y un ovario con una herida", detalló en el posteo, añadiendo con ironía: "¿Alguna otra cosita? jaja".

Bajo esta línea, Dides agradeció a su familia que "es lo mejor que me ha pasado, estuvieron todo el día acompañándome", así como al equipo médico que la atendió.

Finalmente, la modelo agregó una consulta a sus seguidores: "Cada vez que me despierto de la anestesia me pongo a llorar como una loca jajaja, alguien sabe por qué? AYUDA".