Álvaro Ballero se aleja de las redes sociales tras polémica por dichos sobre su exesposa

Como consecuencia directa de sus polémicos dichos "machistas" sobre su exesposa Ludmila Ksenofontova, el chico reality Álvaro Ballero optó por alejarse de las redes sociales por tiempo indefinido.

El comunicador fue vapuleado por haber cuestionado la carrera profesional de la rusa, asegurando en el reality de Mega, "¿Volverías con tu ex? 2", que "el circo es lo peor que nos hubiese pasado. Se quebró la familia. Ludmila dejó de ser mamá; los niños prácticamente no la veían".

Aunque finalmente hizo una autocrítica y reconoció que Ludmila "nunca dejó de ser mamá", Ballero tomó la decisión de retirarse de sus redes sociales "por un tiempo", asegurando que "me tomaré tiempo para mí, reflexionar y sanar".

La publicación de Ballero que ya eliminó de su cuenta de Instagram.

"Me he enterado de situaciones que me obligan a replantearme y volver a levantarme. Pero ya me acostumbré a los golpes bajos", sostuvo en una publicación -ya eliminada- en su cuenta de Instagram.

En el texto que acompañó el post en la red social de Meta, Ballero dijo haberse acostumbrado "al dolor, pero nunca esperé que fuese de esta manera. Me retiro hasta nuevo aviso. Gracias a todos por su apoyo, pero debo priorizar mi salud mental y sanar toda esta mier…".