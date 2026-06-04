Amparo Noguera calificó de "delirante" que Undurraga acuse "encerrona"

Amparo Noguera calificó de "delirante" que el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, acusara una "encerrona" por la pifiadera que vivió en una función de "La Pérgola de las Flores", apuntando a la actriz como responsable de la supuesta maquinación.

Fue el pasado sábado, en el marco del Día del Patrimonio, que el titular de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la ministra de Energía, Ximena Rincón, fueron abucheados por la audiencia de la obra, con gritos como "los fascistas para la casa" y exigiendo que se retiraran del lugar.

Al abordar el incómodo episodio, Undurraga acusó en Radio Universo que lo vivido "fue una encerrona", apuntando "a todos quienes estuvieron responsables de la puesta en escena (…) organizada por una productora comandada por la actriz Amparo Noguera, que era una puesta en escena de una versión hecha por Tito Noguera, a quien yo respeto profundamente".

Este jueves, Noguera salió al paso de las acusaciones de Undurraga, asegurando en conversación con Culto que le parece "que es una falta de información enorme respecto a las circunstancias que rodean esta obra. Pensar que yo comando esa producción o que tengo algún poder sobre el público que asiste o sobre el montaje o sobre los actores, es una desinformación importante".

"A veces pecamos de falta de información, pero el problema es que el ministro de Cultura no puede hacerlo. Y luego se transforma en una acusación muy grave hacia una persona natural, que soy yo. No soy ni política ni formo parte de nada. Yo soy una persona natural, soy una actriz. Soy la hija del director, que es Héctor Noguera, Premio Nacional de Arte de este país. Es una falta de respeto no sólo a mí, sino que hacia la memoria de mi padre", aseveró.

La actriz aclaró que ella no tiene "ninguna relación con la producción ni con la dirección de 'La pérgola de las flores'" y que se trataba de "la primera función que se hace después de la muerte de mi padre, por lo que para todos era una función muy significativa".

Undurraga también cuestionó que no se le informara que Noguera iba a ir con la exministra de las Culturas Carolina Arrendondo y que solo se le avisó que ella "iba a ir con una sobrina".

Esto también fue descartado por la actriz, quien aseguró haber llegado sola a la función.

"No solamente la descarto (esta acusación). La encuentro una deducción delirante. ¿Cuál es la base de eso? Es como algo que yo hubiera planificado maquiavélicamente", sentenció.