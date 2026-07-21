Argentinos indignados contra Pedro Pascal por un like del actor: "No lo esperaba de vos"

El actor Pedro Pascal se ganó la ira de los argentinos luego de interactuar con un contenido que se burlaba de la derrota trasandina en la final de la Copa del Mundo.

En la red social Instagram, el chileno le dio "me gusta" a un video que hacía alusión al triunfo de España sobre Argentina y que mostraba a "gente negra" celebrando "cuando Argentina pierde".

"Una lástima que siendo chileno, que sabe nuestra historia, que tenés el poder de razonamiento y entender nuestra lucha o como vivimos como argentinos pero elijas colgarte del odio", le escribió una usuaria a Pascal.

"Si de alguien no me lo esperaba era de vos, me duele porque yo era re fan tuya, una lastima que hayas caido en la propaganda antiargentina", comentó una exfan.

Otros comentarios le recordaron al chileno que, en pleno desarrollo de la Copa del Mundo, declaró apoyar a Argentina en una improvisada entrevista en una alfombra roja.

El "me gusta" de Pedro Pascal se suma al duro mensaje de Samuel L. Jackson, quien acusaba a Argentina de ser un país racista. La española Rosalía también ha recibido represalias por celebrar la victoria de su equipo y un grupo de argentinos planean cancelar sus próximos shows en Buenos Aires.