Aseguran que Sammis Reyes le fue infiel a Emilia Dides

La supuesta crisis sentimental entre Sammis Reyes y Emilia Dides sumó un nuevo antecedente que apunta a un quiebre total, al reportarse una infidelidad del deportista.

Aunque ambos han negado un quiebre, el periodista Pablo Candia aseguró en el programa "Sígueme", de TV+, que la pareja puso fin a su relación el pasado martes 15 de septiembre tras una larga discusión mediante WhatsApp.

"Lo que habría gatillado este quiebre o esta crisis habría sido una infidelidad de él y Emilia se habría dado cuenta porque habría visto su teléfono", aseguró el comunicador, detallando que "Sammis estaba viajando mucho a otras regiones del país, con sus trabajos, con sus charlas, mostrando su libro que tiene más de 200 páginas, y durante todo ese proceso Emilia lo notó un poco extraño, distante, un poco serio".

De acuerdo al relato de Candia, a Dides "le empezó a llamar la atención esas actitudes raras, y dentro de ese contexto, ella le pesca el teléfono y encontró estas conversaciones y se habría enterado que él le habría sido infiel".

Según Candia, la pareja ya se encuentra viviendo separada desde hace tiempo, con Reyes quedándose hasta fin de mes en el departamento que compartían, pero ambos siguen evitando confirmar el quiebre por razones que se desconocen.

Tanto así que, de acuerdo con el periodista, "Emilia le había pedido a Sammis que saliera declarando algo para bajar un poco la tensión y todo lo que se ha generado, para desmentir esta situación".