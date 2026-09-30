Daniel Fuenzalida volvió a trabajar tras muerte de su hermano: "Todo fue muy rápido"

Daniel "Huevo" Fuenzalida retomó su trabajo en radio y televisión tras la repentina muerte de su hermano, Luis Felipe, que falleció el pasado 19 de septiembre por un cáncer a los 59 años.

"Siempre me sirve mucho volver al trabajo, volver a la rutina. Un duelo no me puede tirar a la cama porque soy una persona que tiene la enfermedad de las adicciones", declaró el comunicador al conversar con LUN.

La tragedia golpeó al animador de TVN tras el fallecimiento de su madre en 2021 y la muerte de su padre en 2023, frente a lo cual admitió: "Yo diría que (estoy) mal, en el sentido de que aún no logró procesar lo que pasó, todo fue muy rápido".

"Son dolores muy distintos, sobre todo tan seguido… ha sido muy difícil. La mamá es la mamá, después nos enfocamos en tirar para arriba a mi papá, se fue también y ahí sentí orfandad. Y cuando se va un hermano, es que se fue uno de los nuestros. Si bien nuestro núcleo familiar éramos cinco… pero él (Felipe) era una persona joven", lamentó.

Respecto a retomar su trabajo paulatinamente luego de la tragedia personal, Fuenzalida admitió que "quise regresar a las actividades. Mis papás siempre me inculcaron volver a la pega (…) mi idea era volver el lunes 20 (de septiembre), pero no me dio y mis equipos me dieron que me tomara todo el tiempo que quisiera".