Tras una nueva audiencia en el marco de su querella contra Sergio Rojas por injurias y calumnias por medios de comunicación social, Leonardo Farkas descartó cualquier tipo de acuerdo con el periodista de farándula y aseguró que pidió la pena máxima para sentar un precedente.
El rubio millonario llegó este jueves hasta el Centro de Justicia para participar de una instancia enmarcada en el proceso contra Rojas, quien aseguró que Farkas habría participado en fiestas descontroladas de connotación sexual.
"Yo vine aquí a defender mi honra personal, la de mi señora, la de mis hijas y de mi familia, eso no se tranza y quise venir y lo dije ahí, me dieron la posibilidad de decirlo. Por lo cual no estoy aceptando ningún tipo de disculpas ni nada", aseguró el filántropo a la salida de los tribunales.
Farkas también aclaró que nunca ha dado instrucciones de llegar a algún tipo de acuerdo, apuntando también a Claudia Schmitd, quien también aseguró que el empresario participaba en supuestas fiestas con orgías.
"No llego a ningún acuerdo, no acepto ninguna disculpa pública, porque toda esta gente habla cualquier brutalidad, ganan rating y están más famosos que antes", declaró, enfatizando en que "no le tengo miedo a nadie, ni a la Claudia, que tiene guardado esto, yo tengo guardadas muchas cosas".
Sobre la posición de Rojas, que ha reconocido públicamente no estar arrepentido de sus declaraciones, Farkas sostuvo que "no me importa nada lo que diga, vine a resguardar el honor de mi familia, de mi señora y le pedí a él la pena máxima".
Y cerró: "Hay que defenderse, yo quiero lograr que quede un precedente, entonces no hagan todos lo mismo, porque a nadie lo meten preso, a nadie, y quiero haya un precedente y que no le hagan esto a nadie más, que cumpla con todo lo que la ley pida".