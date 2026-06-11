"Es un abuso": Pollo Castillo responde a críticas tras embargo por deuda del CAE

Tras revelar que sus cuentas bancarias fueron embargadas debido a la deuda con el Crédito con Aval del Estado (CAE), Benjamín "Pollo" Castillo hizo frente a las críticas.

Hace unos días, el influencer contó su experiencia en el podcast "Al Borde" de Once Stream, señalando que la Tesorería General de la República (TGR) le confiscó más de $20 millones luego de años de morosidad.

"Entre que llamé a un abogado y al contador, llego en la noche y digo: 'Ya, tengo que repactar el pago o hacer un plan de pago' para lo que me quedaba todavía del CAE, que era como el 50%. Después caché que toda mi platita que yo tenía ahorrada en dólares esperando que subiera el dólar, me la quitaron. Así que pagué todo el CAE", dijo en dicha ocasión.

"Es un abuso"

Ahora bien, mediante sus redes sociales, el creador de contenido volvió a referirse al tema para aclarar su situación.

"Para que sepan, yo hasta el día de ayer llevaba pagado 4 millones del CAE, ya llevaba pagado 4 millones y me lo quitaron todo", explicó.

Bajo esta línea, Castillo señaló que conoce casos similares al suyo: "Igual, a un amigo que estudió lo mismo que yo, tenía un plan de pago y también se lo cagaron", comentó.

Además, el influencer hizo una crítica al sistema, apuntando a las consecuencias económicas y de salud mental que podrían tener los afectados por esta medida.

"El verdadero foco no está en mí, yo soy un caso aislado. El verdadero problema está en cómo lo hacen y a quiénes les va a afectar más: a la gente con familia, la gente con hijos, que tiene esa plata para vivir para el mes", sostuvo.

Finalmente, cuestionó: "¿Qué pasa con la salud mental? Una persona depresiva se levanta en la mañana y tiene su cuenta en cero; se va a la chucha. Es un abuso, es un abuso".