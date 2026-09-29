"Finalmente voy a volver con un ex": Pancha Merino en su retorno a Canal 13

Francisca "Pancha" Merino dejó Chilevisión para unirse a las filas de Canal 13 en el retorno de "Alfombra Roja", sumándose al panel del renovado espacio de farándula que será conducido Millaray Viera y Nacho Gutiérrez.

Al regresar a la estación de Inés Matte Urrejola, la panelista bromeó con que "finalmente voy a volver con un ex… con mi canal, algo que me tiene muy contenta".

"Es como volver a un lugar seguro, es como volver a casa. Tengo harta historia, pero también visualizo un futuro, con el equipo que voy a trabajar, con lo bien que creo que lo vamos a pasar y sintiendo también que nos va a ir increíble", aseguró Merino, quien abandonó la señal en 2018 cuando estaba en el matinal del excanal del angelito.

Respecto a su rol como panelista en el regreso del programa farandulero, la ex "Primer Plano" adelantó que "me verán como soy yo, espontánea, natural y si me enojo, me enojo", dijo entre risas.

"Eso sí, como he trabajado tanto lo holístico y el desarrollo personal, ahora tomo las cosas con menos juicio y con una idea de que en el fondo sea un aporte", indicó, señalando que "la farándula es el reflejo de todo el ser humano, con la diferencia de que son gente famosa que se mete en problemas, y hoy yo puedo decir 'ya, esta es la Pancha holística, y desde el mundo holístico, por ejemplo, no pagar los sueldos y deberle a la gente trae karma de plata. Nunca te va a ir bien con el dinero si eres así, así que pague usted, (Francisco) Kaminski, o póngase a trabajar y deje de mirar el techo'. Esa soy yo y así me verán… obviamente con humor negro, que a mí me encanta".

Durante la pasada jornada se filtró que Merino tendría un sueldo de aproximadamente 14 millones de pesos mensuales, monto que sería considerablemente superior a los cerca de ocho millones al mes que recibió por su trabajo en "Primer Plano", aumentando sus ingresos por alrededor de seis millones.

"Alfombra Roja" regresará a las pantallas de Canal 13 este lunes 5 de octubre, a las 17:00 horas, emitiéndose de lunes a viernes.