Fran García-Huidobro respondió a Claudia Schmitd: "Hay gente que vive en la caca"

La animadora Fran García-Huidobro respondió en duros términos a las declaraciones de Claudia Schmitd, quien la calificó de "miserable e irresponsable" por haber puesto en duda el cáncer de su esposo, John Bogdan.

"Instalar la duda en un programa de televisión de una persona que sufre un cáncer, te hace una miserable. Y hablar sin pruebas, una irresponsable", aseguró la uruguaya una polémica derivada del conflicto entre la opinóloga y Leonardo Farkas.

La apodada "dama de hierro" no tardó en reaccionar en pantalla y en el más reciente episodio de "Plan Perfecto", de CHV, sosteniendo que "cuando uno está en el fango, en el pantano, uno quiere manchar a más gente. Es fome estar solo en el averno, pero yo no pertenezco a ese mundo".

"Lo que me está cayendo no es agua, es caca, porque hay gente que vive en la caca", disparó ante los cuestionamientos recibidos por la opinóloga, aunque adelantó que no ejercerá ninguna acción legal en contra de Schmitd "porque tienes suficiente con enfrentarte a Leonardo Farkas".

"Supongo que ella tendrá pruebas de lo que dice, pero, en tu pantano, yo no participo ahí. Hace años que tú me quieres invitar a jugar a tu pantano y, súper en buena onda, te dije hace años que no quería ir a jugar, que no quiero jugar contigo. Agarra tu pelota y llévatela a jugar con otra persona, porque yo no juego en tus ligas. Hace muchos años que hay mucha gente que dejó de jugar en tus ligas", lanzó entre risas.

Tras aquella arremetida, la conductora de "Primer Plano" sí pidió disculpas a Schmitd por haber puesto en duda la enfermedad de su esposo.

"Si efectivamente tu marido está enfermo y yo me equivoqué en la información que di, te ofrezco disculpas", sinceró la animadora. "Ojalá yo hubiese tenido razón y el marido no hubiera tenido nada. Lamento mucho que sí lo tenga".

"Pero con respecto a lo otro, vas a tener que seguir nadando tú en ese fango en el que te acostumbraste a nadar. Yo no tengo flotadores para esa piscina", sentenció con dureza García-Huidobro.