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Tópicos: Magazine | Personajes

Claudia Schmitd destrozó a Fran García-Huidobro por poner en duda cáncer de su esposo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tras declaraciones de la conductora de "Primer Plano", la uruguaya la calificó de "miserable".

Claudia Schmitd destrozó a Fran García-Huidobro por poner en duda cáncer de su esposo
 Modo Cahuín | CHV

"Y hablar sin pruebas, (te hace) una irresponsable", lanzó Schmitd contra García-Huidobro.

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En una polémica derivada del conflicto entre Claudia Schmitd y Leonardo Farkas, la uruguaya calificó de "miserable" a Fran García-Huidobro luego de que la conductora de "Primer Plano" pusiera en duda el cáncer de su esposo, John Bogdan.

Todo comenzó en el programa de farándula emblema de CHV, donde el panel abordó el quiebre de la amistad entre Schmitd y el millonario, momento en el que la conductora apodada como la "dama de hierro" preguntó sobre el estado actual de la relación de la opinóloga con su marido.

"¿En qué situación se encuentra el marido de Claudia Schmitd? ¿Ellos siguen casados? Ella dijo que él estaba muy enfermo (…) Porque entiendo que en algún programa ella podría haber comentado que su marido, su ex, no sé, estaría con problemas de salud. Y yo tengo entendido que eso es completamente falso", lanzó García-Huidobro, siendo respaldada por la panelista Francisca Merino.

La reacción de Schmitd no tardó en llegar y, tras responder a la querella de Farkas en su contra, envió un duro mensaje a la conductora de "Primer Plano": "Instalar la duda en un programa de televisión de una persona que sufre un cáncer, te hace una miserable".

"Y hablar sin pruebas, una irresponsable. Yo que el canal estaría cuestionándome qué clase de conductora tengo en pantalla", sentenció la uruguaya.

¿Qué dijo García-Huidobro?

Mediante las Stories de su cuenta de Instagram, García-Huidobro tuvo una sarcástica respuesta a los dardos que le lanzó Schmitd, recalcando que "nunca voy a aclarar rumores, porque lo que dicen que hice, tal vez lo hice, y si no, tal vez lo haría, y si no, me están dando ideas para hacerlo".

La uruguaya también acusó que Farkas le ha dado "regalos" a la animadora, asegurando que ella "fue a visitarlo a Italia a hacer un tongo para 'Primer Plano'".

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