Fran Maira logra autorización para irse de vacaciones a EE.UU. pese a arraigo

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago suspendió temporalmente el arraigo nacional que cumple la influencer Fran Maira, formalizada por cuasidelito de lesiones tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea en febrero pasado.

La exchica reality logró la autorización para viajar a EE.UU. junto a su familia de vacaciones, con sus abogados Esteban Olivares y Gabriel Silva-Riesco defendiendo que el viaje es de carácter familiar y que no representa un riesgo para la investigación.

Eso sí, antes de concretar el viaje al extranjero, el tribunal resolvió que Maira pague una "fianza de retorno" de dos millones de pesos.

"Fran Maira tiene arraigo al sistema, que no ha sido refractaria, que ha cumplido con su firma, y además que este es un viaje netamente familiar, con ida y vuelta. Dimos cuenta de los boletos de viaje, justamente con fechas específicas, y el tribunal ha entendido bien que aquello era suficiente para demostrar que iba a volver al país", detalló Olivares en declaraciones recogidas por La Tercera.

Por su parte, Mayerson Zapata, joven atropellado por la influencer, fue dado de alta tras pasar meses en estado de gravedad, enfrentando un complejo y costoso proceso de rehabilitación en su hogar.

En ese contexto, la familia del motorista de 24 años recalcó que hasta el día de hoy no han recibido ningún tipo de ayuda ni apoyo económico por parte de la figura pública para costear su recuperación.