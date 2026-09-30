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Tópicos: Magazine | Personajes

Gala Caldirola asume desafío en TV tras mediático quiebre con Luis Jiménez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La española será panelista estable de "Plan Perfecto".

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La chica reality Gala Caldirola asumirá un importante desafío en televisión abierta tras su mediático quiebre con Luis "Mago" Jiménez.

La española fue confirmada por Chilevisión como nueva panelista estable de "Plan Perfecto", su exitoso programa vespertino de farándula que conducen Francisca García-Huidobro y Eduardo de la Iglesia.

De acuerdo al canal, Caldirola con "su mirada y experiencia" serán un aporte "a la conversación que cada tarde aborda los principales temas de la farándula nacional".

 

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