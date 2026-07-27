¿Juntando dinero para pagar el rescate? "El Chino" ahora es influencer

Manuel "El Chino" Orellana, quien saltó del desconocimiento a la fama en apenas un par de días a raíz de su mediático rescate en el Cajón del Maipo, donde quedó atrapado junto a dos parvularias en medio del reciente temporal, ahora se encuentra capitalizando su popularidad en redes sociales.

"El Chino" se convirtió en influencer y ya ha participado como rostro de barberías y botillerías, con publicaciones que se viralizan rápidamente entre comentarios a favor y en contra.

"El Chino facturando como loco"; "están haciendo famosa a la persona equivocada"; "Chile país generoso"; "señores ha nacido un nuevo influencer", se lee entre las reacciones.

Además, junto a su polola Génesis se le ha visto en público tomándose fotos y mandando saludos.

Según estimaciones de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo, el costo del operativo superó los 100 millones de pesos debido al despliegue de un helicóptero, personal especializado del GOPE de Carabineros, efectivos del Ejército, Bomberos, SAMU y equipos municipales.

Por ello, la Delegación Presidencial Metropolitana ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar acciones legales que permitan recuperar los recursos públicos invertidos en el mediático rescate que involucró a Orellana.