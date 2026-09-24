Karol Lucero aseguró haber recibido ofertas "estratosféricas" para entrar a realities

El exanimador Karol Lucero aseguró que ha recibido ofertas "estratosféricas" para ingresar a un reality show en Chile, pero que ha rechazado todas porque "no es algo que me llene o que busque".

Pese a ello, sí será parte de un reality, pero brevemente: encabezará una actividad como invitado en "¿Volverías con tu ex? 2" (Mega), donde participa su expareja Faloon Larraguibel.

"Me llamaron a todos los reality shows que han hecho desde que volvieron. A todos. Desde que comenzó Canal 13, desde que lo hizo 'Gran Hermano', los que hizo Mega, todos me llamaron para participar", aseguró el polémico personaje al conversar con La Cuarta.

Según Karol, rechazó todas esas ofertas, por lo cual "ya podría haber vuelto a los medios, pero no es algo que me llene o que busque".

"No quiero estar por estar o por ganar dinero, porque también las cifras que ofrecen son estratosféricas. Me he mantenido estoico en ese aspecto, esperando el momento y el proyecto que me guste. No es simplemente volver por volver", explicó.

El exYingo ha está alejado de las comunicaciones desde hace un tiempo, tras su polémico affaire con una DJ. A raíz de esta infidelidad, Fran Virgilio, esposa de Lucero, decidió poner fin a su matrimonio con el personaje farandulero.