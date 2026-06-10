"Lo sentí un insulto": Yamila Reyna reveló la infidelidad de Américo que la destrozó

La actriz Yamila Reyna reveló en "¿Volverías con tu ex? 2" la infidelidad de Américo que marcó el final de su relación, un quiebre que llegó a tribunales al denunciar al cantante por violencia intrafamiliar.

En el más reciente episodio del reality de Mega, que se emitirá la noche de este miércoles, la también animadora se sincerará sobre el bullado término con su expareja, quien quedó sujeto a las medidas cautelares de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, además de arraigo nacional en lo que dure la investigación.

La comediante apuntó a los problemas de alcohol del músico y la discusión que circuló por la web tras el abrupto quiebre, dando cuenta que después del Festival Oro Verde en Empedrado, de febrero pasado, el artista se fue a la casa de su expareja, María Teresa Órdenes.

"Se fue a la casa de la ex y, cuando pasa esta situación, veo su celular y me llamaba a mí y la llamaba a ella", declaró Reyna, acusando que "estuvo todo el viernes y todo el sábado jurándole amor mientras estaba conmigo, mientras se iba a casar conmigo"

"Me terminó de partir esa actitud, lo sentí un insulto, una falta de respeto", indicó, revelando que, tres días después, "me llama para sacar su ropa (de la casa donde convivían) y ni siquiera me pidió perdón. Hasta el día de hoy nunca he escuchado un perdón de su boca".

Respecto a las razones que la llevaron a denunciarlo por violencia intrafamiliar, Reyna aclaró que no busca dinero, sino que se trata de una acción que llevó a cabo "por mí y por él también, aunque parezca ilógico".

"El día de mañana lo puede volver a hacer con otra persona y el final puede ser peor", señaló la chica reality, especificando que lo que busca con esta demanda "es que se le exija una terapia a él. Aunque no esté a mi lado, quiero que tenga una mejor vida, más linda y sana psicológicamente, que estos monstruos no se le vuelvan a acercar nunca más".