"No soportó": Ignacia Michelson recibe críticas por su actitud en Miss Universo Chile 2026

Cientos de críticas en redes sociales ha recibido Ignacia Michelson tras su participación en el Miss Universo Chile 2026.

Este domingo el concurso definió a las 20 participantes que avanzan a la siguiente etapa de este domingo 19 de julio. Pese a ser una de las más conocidas de la competencia y a representar a Santiago, Michelson no logró clasificar a la próxima ronda.

La chica reality tuvo una participación destacada durante el programa -transmitido por Mega- y acaparó la mayoría de comentarios positivos y negativos en las redes sociales.

Su protagonismo no fue suficiente para que el jurado la considerara y eso la frustró: cuando el animador Julio César Rodríguez se encontraba despidiendo el programa, Ignacia Michelson abandonó el escenario de forma solitaria y sin esperar al resto de sus compañeras.

La competencia de Miss Universo Chile tendrá dos emisiones más en Mega estos domingos 19 y 26 de julio.