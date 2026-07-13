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Tópicos: Magazine | Personajes

"No soportó": Ignacia Michelson recibe críticas por su actitud en Miss Universo Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La chica reality no logró clasificar a la siguiente fase del concurso.
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Cientos de críticas en redes sociales ha recibido Ignacia Michelson tras su participación en el Miss Universo Chile 2026.

Este domingo el concurso definió a las 20 participantes que avanzan a la siguiente etapa de este domingo 19 de julio. Pese a ser una de las más conocidas de la competencia y a representar a Santiago, Michelson no logró clasificar a la próxima ronda.

La chica reality tuvo una participación destacada durante el programa -transmitido por Mega- y acaparó la mayoría de comentarios positivos y negativos en las redes sociales.

Su protagonismo no fue suficiente para que el jurado la considerara y eso la frustró: cuando el animador Julio César Rodríguez se encontraba despidiendo el programa, Ignacia Michelson abandonó el escenario de forma solitaria y sin esperar al resto de sus compañeras.

La competencia de Miss Universo Chile tendrá dos emisiones más en Mega estos domingos 19 y 26 de julio.

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