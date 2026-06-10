Pamela Díaz admitió que quiere retirarse de la TV a los 50 años

Pamela Díaz confesó que quiere retirarse de la televisión a los 50 años, momento en el que espera asumir un rol detrás de escena con la creación de programas para otros rostros.

Durante su participación el podcast "Mari con Edu" con María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, la animadora y empresaria del streaming sinceró que "siempre dije a los 50 años me quiero retirar, quiero estar ojalá 100 por ciento detrás de cámara".

"A los 50 años crear ideas, ejecutarlas. Tengo miles de proyectos que están en mi cabeza, pero para otras personas", declaró sobre su horizonte profesional, siendo enfática en que no tiene miedo a equivocarse en sus proyectos.

"La idea está siempre y todos los días tenemos ideas, pero llegar a hacerlo es muy difícil porque la mayoría de la gente cuando hace algo siempre encuentra un pero. Eso yo nunca lo he tenido. Yo no tengo miedo a equivocarme".

La Fiera también destacó "ONCE", su canal de streaming, sosteniendo que "es un proyecto a largo plazo y creo que el mejor jefe es cuando no estás y se hacen las cosas bien".

Dentro de los planes a futuro están un reality show "que estoy armando, no de mí, sino de gente. 'ONCE' va a hacer un reality 24/7. Se va a transmitir en la noche, en el día, como los realities que se hacían a la antigua. Todo será transmitido y va a ser una cosa muy chori".