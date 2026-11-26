Los Knicks sumaron su sexta victoria seguida a costa de Cleveland
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El puertorriqueño José Alvarado anotó 21 puntos, su máximo número de la temporada, en el triunfo de los Knicks de Nueva York por 121-102 ante los Cavaliers de Cleveland en la sexta victoria consecutiva de los actuales campeones de la NBA.
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