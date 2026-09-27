"Que la x...": Leo Rey responde a exintegrantes de su banda tras las acusaciones de exbailarina

El fenómeno que convirtió a Leo Rey en uno de los personajes de estas Fiestas Patrias tomó un giro inesperado. Kamila López, exbailarina del cantante, utilizó sus redes sociales para denunciar pagos atrasados, desorden financiero y un despido que calificó como injustificado. La respuesta del artista no tardó en llegar.

López decidió contar su versión a través de sus historias de Instagram. "Me tienen chata (...) preguntando por qué ya no estoy. Ahora les cuento", escribió.

Lo que dijo la exbailarina

La bailarina trazó un paralelo entre su salida y la del propio Leo Rey de La Noche: si él lamenta haber sido apartado del grupo después de darlo todo, ella asegura haber vivido lo mismo dentro de su equipo. "Todo por cobrar la plata que me debían", sostuvo, y añadió que el resto de los integrantes guardaba silencio para no arriesgar su trabajo.

Según su relato, las deudas no eran solo con ella, sino que alcanzaban también a músicos y otros miembros del staff. En ese contexto, acusó que la pareja y mánager del cantante se habría sometido a operaciones con el dinero que se les adeudaba.

"Trabajábamos sin recibir un peso y no daban explicación", afirmó. Como ejemplo, mencionó el pago por la presentación de Año Nuevo: aunque el acuerdo era cancelar el doble por esa fecha, el dinero habría llegado tres meses después y solo con un bono de 50 mil pesos.

López aseguró que fue la única integrante que exigió explicaciones y que eso le costó su lugar en el equipo: "Se molestaron, me pagaron en módicas cuotas y me echaron cagando sin ningún motivo".

La respuesta de Leo Rey

El cantante respondió a través de su cuenta de Facebook con una selfie frente al espejo, musicalizada precisamente con "Que nadie se entere", el mismo tema que acompañó su grito viral.

"Para todos esos ex integrantes de mi banda (músicos bailarinas técnicos) que ahora que somos virales quieren atacar con falacias y mentiras que la xupen bien xupa" (sic), escribió.

En su respuesta, Leo Rey no se refirió de manera específica a los montos ni a los plazos de pago denunciados por su exbailarina.

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